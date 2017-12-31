В Киеве произошло тройное ДТП (фото)
В Киеве на Осокорках произошло лобовое столкновение. Об этом передает портал dtp.kiev.ua.
Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал.
«Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero на повороте не справился с управлением, сначала врезался в микроавтобус, а за тем в Nissan Leaf. К счастью, обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее крупная дорожная авария произошла сегодня, 31 декабря, на объездной дороге под Львовом возле села Воля Высоцкая Жовковского района.
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