В Киеве произошло тройное ДТП (фото)

В Киеве на Осокорках произошло лобовое столкновение. Об этом передает портал dtp.kiev.ua.

Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал.

«Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero на повороте не справился с управлением, сначала врезался в микроавтобус, а за тем в Nissan Leaf. К счастью, обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее крупная дорожная авария произошла сегодня, 31 декабря, на объездной дороге под Львовом возле села Воля Высоцкая Жовковского района.