﻿

USD 28.07
RSS
В Гонконге встретили Новый год

Первый пошел: в Гонконге встретили Новый год

Инф. «ФАКТОВ»

31.12.2017 20:55 58

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Жители Гонконга (Китай) встретили Новый год 2018. Об этом сообщает Fox News в Facebook.

В Китае Новый год наступил в 18:00 по киевскому времени. Тысячи жителей собрались на знаменитой гавани Виктория в Гонконге.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии