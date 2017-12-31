Первый пошел: в Гонконге встретили Новый год

Жители Гонконга (Китай) встретили Новый год 2018. Об этом сообщает Fox News в Facebook.

В Китае Новый год наступил в 18:00 по киевскому времени. Тысячи жителей собрались на знаменитой гавани Виктория в Гонконге.