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В новогоднюю ночь боевики не прекратили обстрелы украинских позиций, один боец АТО ранен

Инф. «ФАКТОВ»

01.01.2018 7:33 105

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Последние сутки 2017 года в зоне АТО прошли неспокойно — зафиксировано в т. ч. применение боевиками запрещенных 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и легкого пехотного вооружения. Один боец АТО получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре Штаба АТО в Facebook.

Самое тяжелое вооружение российско-террористические войска применяли на Луганском направлении — именно там отмечено использование 82 мм минометов в районе Луганского. На этом же направлении из стрелкового оружия оккупанты провоцировали наших защитников в районе Станицы Луганской.

На Донецком направлении, уже в ночное время, противник из стрелкового оружия и гранатометов неоднократно обстреливал наши укрепления у Верхнеторецкого. А на Приазовье враг из минометов разных калибров нарушал перемирие у населенных пунктов Гнутово и Широкино. Тем временем в районе Водяного боевики вели огонь из гранатометов и легкого пехотного вооружения.

В целом за сутки российско-террористические войска нарушили перемирие 7 раз.

Напомним, 31 декабря на Набережной оккупированного Донецка появился новогодний подарок от патриотов Украины — еловая ветка, украшенная веночком сине-желтого цвета.

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