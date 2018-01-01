В новогоднюю ночь боевики не прекратили обстрелы украинских позиций, один боец АТО ранен
Последние сутки 2017 года в зоне АТО прошли неспокойно — зафиксировано
Самое тяжелое вооружение российско-террористические войска применяли на Луганском направлении — именно там отмечено использование 82 мм минометов в районе Луганского. На этом же направлении из стрелкового оружия оккупанты провоцировали наших защитников в районе Станицы Луганской.
На Донецком направлении, уже в ночное время, противник из стрелкового оружия и гранатометов неоднократно обстреливал наши укрепления у Верхнеторецкого. А на Приазовье враг из минометов разных калибров нарушал перемирие у населенных пунктов Гнутово и Широкино. Тем временем в районе Водяного боевики вели огонь из гранатометов и легкого пехотного вооружения.
В целом за сутки российско-террористические войска нарушили перемирие 7 раз.
Напомним, 31 декабря на Набережной оккупированного Донецка появился новогодний подарок от патриотов Украины — еловая ветка, украшенная веночком сине-желтого цвета.
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