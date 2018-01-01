ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.1 января 2018

Целый год эта необыкновенно красивая фарфоровая елочка стояла у меня в редакционном кабинете. С прошлого Нового года. Радовала глаз сотрудникам и мне. Вызывала удивление и вопросы у посетителей. А сейчас вот переехала вместе с нами — из помещения, в котором «Факты» прожили ровно 20 лет, с момента создания, в другой офис, расположенный прямо на площади Толстого.

Для некоторых моих молодых коллег переезд стал вполне понятным стрессом. Да и для меня самого он не прошел абсолютно спокойно. Ведь, как известно, любой переезд в нашей жизни принято сравнивать с пожаром. Только у меня, в отличие от коллег, отношение к этому переезду сложилось все-таки несколько иным. Молодым людям ведь постоянно свою жизнь и свое положение в этой жизни хочется сравнивать с чем-то лучшим, пока еще не достигнутым, но по-прежнему вызывающим желание достигнуть. Или хотя бы стремиться к этому. Или хотя бы об этом мечтать. Постоянно, между прочим, травмируя себя недостижимостью завышенной планки желаний. Ведь что толку сравнивать условия работы в редакционном коллективе в нынешней Украине, находящейся в активной фазе военных действий на востоке страны и переживающий в связи с этим затянувшийся на годы глобальный спад экономики, с работой в редакции издания, выходящего в процветающей Америке или Германии, или Франции, или Великобритании?.. Ведь очевидно же, в чью пользу будет сравнение. И от этого станет легче?.. И почему сравнивать только условия работы и жизни, не сравнивая при этом уровень профессионализма исполнителей и уровень требований к ним со стороны не допускающего возражений начальства?

Я привел своим молодым коллегам пример, который, как мне показалось, пришелся некоторым не по вкусу. С годами, думаю, они свое мнение поменяют. Или сами, или жизнь подскажет. Я им сказал, что вернулся на площадь Толстого, где много уже десятилетий назад начинал свою жизнь — в перенаселенной коммунальной квартире, куда из школы-интерната приезжал только на выходные дни и, чтобы занять себя чем-то полезным, с четвертого класса подрабатывал в почтовом отделении, разнося по домам телеграммы. Где, уже учась на первом курсе факультета журналистики Киевского университета имени Шевченко, с утра подрабатывал грузчиком в соседнем гастрономе. Мне есть, с чем сравнивать. И любое сравнение вызывает у меня чувство благодарности судьбе, которая после множества жизненных испытаний и невзгод всегда выводила меня на новый уровень достижений — и только мне одному понятных, и не только для меня одного заметных. Мне нравится сравнивать, потому что я привык сравнивать с тем, от чего всякий раз в минуты испытаний приходилось отталкиваться. Всякий раз, когда кривая линия судьбы могла вывести в такую сторону, из которой выбраться потом не представлялось бы возможным ни при каких обстоятельствах. Вот почему трудности, переживаемые нами сейчас, представляются мне трудностями преодолимыми. Пускай даже трудно преодолимыми, но ведь — преодолимыми.

Нет, не все в нашей жизни, конечно же, зависит от нас самих. Далеко не все. Но многое! И немалую роль в каждом преодолении — себя самого, возникших проблем, свалившихся на голову обстоятельств и тревог — играет наше отношение к этим трудностям. Осознать весь их масштаб, от страха завысить планку испуга — и сдаться? Или бороться до конца, сколько хватит сил — и будь тогда, как будет? Знаете, я всякий раз в подобных ситуациях склоняюсь ко второму варианту… И будь, как будет.

Я не случайно сегодняшних наших именинников и всех своих друзей по «Фейсбуку» решил поприветствовать этой удивительной работой. Мне очень хочется, чтобы над каждой елочкой в наших домах вот так же парили маленькие славные ангелочки, строго следящие за тем, чтобы у нас и наших родных и близких, и у всех добрых людей всегда все получалось. Пусть не с первого раза — то, что легко достается, порой не так уж сильно ценится. Но главное — чтобы получалось. И еще — обязательно будьте здоровы и счастливы. Нам всем это пригодится. И не только в новом году.

С праздником, мои дорогие! Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ

БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ ЕЛЬ

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 2009

Скульптор: Virginia González

Размер: 47×26 cm

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