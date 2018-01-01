Новогоднее лазерное шоу в Дубае признано самым масштабным в истории (фото, видео)

Дубай в новогоднюю ночь установил мировой рекорд по самому масштабному лазерному шоу в истории. Достижение будет занесено в Книгу рекордов Гиннесса как «самое масштабное лазерное и звуковое шоу, спроецированное на одно здание». Площадь лазерной проекции превысила 109 тысяч квадратных метров.

В этот Новый год шоу Light Up 2018 впервые заменило традиционный фейерверк у самого высокого сооружения в мире — башни «Бурдж-Халифа». На ней был запущен отсчет до наступления 2018 года, а затем зрители в течение примерно семи минут наблюдали лазерные проекции, сопровождаемые музыкой, на самой башне, соседних небоскребах, знаменитых танцующих фонтанах. Шоу было наполнено национальными символами. В конце на башню был спроецирован огромный парящий сокол.

Посмотреть на шоу собрались десятки тысяч зрителей.

Предыдущий подобный рекорд был установлен в Гонконге в 2013 году. Площадь лазерной проекции тогда превышала 46 тысяч квадратных метров. Дубай превзошел этот рекорд более чем в два раза.

Примечательно, что власти ОАЭ отказались от фейерверка из соображений безопасности. Два года назад здесь произошел пожар при подготовке пиротехнического шоу.