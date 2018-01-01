Украинские десантники в Авдеевке встретили Новый год с "Оливье" и под обстрелами (фото)
Украинские десантники, несущие службу в промышленной зоне Авдеевки, встретили новый 2018 год с традиционным салатом «Оливье» и шашлыками, но в полной боевой готовности. Как сообщили в пресс-центре Штаба АТО, новогодняя ночь в Авдеевке выдалась дождливой, к тому же противник периодически вел хаотичный огонь.
«Новый год. На опорных пунктах — обычная боевая работа. Но посты усилены, учитывая „алкогольный героизм“ российских наемников и возможные провокации», — говорится в сообщении.
Декорацией к празднованию Нового года на передовой служат разрушенные войной дачные домики, промышленные объекы, узенькие дорожки, лужи и полное бездорожье.
Напомним, 31 декабря 2017 года российско-террористические войска нарушили перемирие на линии соприкосновения 7 раз.
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