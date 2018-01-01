Нужно повышение уровня жизни, ощутимое для большинства: Порошенко поздравил украинцев (видео)

Поздравляя украинцев с Новым годом, президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости ускорения темпов роста экономики, пообещав содействовать этому политически.

«В новом году правительство должно ускорить темпы роста. Нужно повышение уровня жизни, ощутимое для большинства украинцев. И нам это — по силам. Как президент — буду обеспечивать политические условия, необходимые для экономического подъема», — сказал Порошенко, поблагодарив соотечественников за совместный труд.

Кроме того, глава государства поздравил сотни тысяч украинцев, воспользовавшихся полученным в 2017 году «безвизом» с Европейским Союзом, а также тех соотечественников, «которым он еще пригодится».

«Еще прошлогодней праздничной ночью мы только загадывали желание о „безвизе“, и вот оно — свершилось», — напомнил Порошенко.

По его словам, знаковыми событиями конца 2017 года было решение США о поставках Украине современного оборонительного оружия, продление Евросоюзом санкций против страны-агрессора, а решение Стокгольмского арбитража, которое «защитило нас от крайне невыгодных условий газового контракта» вообще «как будто под елку легло».

«Все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас», — сказал украинский президент.

Напомним, на встрече в Одесской области президент Украины заявил, что 2018 год будет удачным для каждого врача и пациента, сообщив о подписании законов о старте медицинской реформы.