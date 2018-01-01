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Обломки самолета

В Коста-Рике в канун Нового года разбился самолет с туристами из США (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

01.01.2018 9:00 243

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В лесу, расположенном у тихоокеанского побережья Коста-Рики, разбился частный самолет Cessna 208 Caravan. На его борту находились американские туристы, отправившиеся в канун Нового года на предложенную им обзорную экскурсию. Туристы разделились на группы по десять человек. В Сан-Хосе с разницей в 20 минут вылетели два самолета. Первый благополучно прибыл в пункт назначения. Второй рухнул через несколько минут после взлета.

Погибли все 12 человек, находившиеся на борту — двое местных пилотов (один из них, Хуан Мануэль Ретана — кузен бывшего президента Коста-Рики Лауры Чинчилья) и десять граждан США, в том числе две семьи: 52-летний Митчелл Вейсс, его 50-летняя жена Лесли и 19-летняя дочь Ханна из Флориды, а также семья Стейнберг из штата Нью-Йорк: 51-летняя Айрин, 50-летний Брюс и трое их сыновей — Мэтью, Уильям и Захари. «Мы в совершенном шоке и не можем в это поверить», — написала в Facebook сестра Брюса.

В тот же день, 31 декабря, в Австралии упал в реку самолет. Погибли шесть человек, четверо из которых были британцами. В числе погибших — миллионер Ричард Казинс (глава компании Compass Group), двое его сыновей в возрасте 23 и 25 лет, а также его невеста и ее 11-летняя дочь.

Семья Стейнберг

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