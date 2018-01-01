Грандиозные фейерверки в Лондоне, мороз в Нью-Йорке, сгоревшая новогодняя елка в Южно-Сахалинске (фото, видео)

Новый 2018 год наступил уже на всей планете. В разных странах его встречали по-разному — в соответствии с традициями. В большинстве мировых столиц состоялись массовые гулянья, фейерверки, лазерные шоу. Как уже сообщали fakty.ua, лазерной шоу в Дубае было признано самым масштабным в истории.

Жители Токио запустили в небо сотни тысяч белых надувных шариков, прощаясь с 2017 годом.

В Джакарте, столице Индонезии, в новогоднюю ночь на центральной площади сочетались браком несколько тысяч пар. Это было сделано впервые, но власти пообещали, что теперь подобная массовая церемония бракосочетания станет традицией.

В Нью-Йорке нынешняя новогодняя ночь стала одной из самых холодных за последние годы. Температура воздуха опустилась до минус 12 градусов. Это не помешало более чем миллиону жителей и гостей города встретить Новый год на Таймс-сквер.

Новогодняя елка в Вильнюсе была признана самой красивой и элегантной в Евросоюзе.

В Лондоне было продано более 100 тысяч билетов на новогоднее шоу на набережной Темзы. Было запущено более 10 тысяч залпов салюта!

Фейерверк в Бангкоке

Гонконг славится своими новогодними пиротехническими шоу

Бухта Сиднея в новогоднюю ночь окрашивалась в разные цвета

Фейерверк в Сингапуре

Афины и вечный Акрополь

Водное пиротехническое шоу в Гааге

Так выглядели Елисейские поля в Париже в первую ночь 2018 года

Главная новогодняя елка Мадрида

Фейерверк в Куала-Лумпуре

Традиционный новогодний заплыв в Испании на пляже La Comandancia

К сожалению, не везде празднование прошло спокойно, без происшествий. В Маниле незадолго до наступления Нового года взорвалась часть пиротехники, приготовленной для праздничного фейерверка. Ранения и ожоги получили по меньшей мере 86 человек.

В нескольких крупных городах Германии в местах массовых гуляний были созданы специальные зоны для женщин, охраняемые полицией. Это было сделано для того, чтобы предотвратить возможные попытки домогательств и изнасилований. Тем не менее, на праздновании Нового года у Бранденбургских ворот в Берлине были зафиксированы единичные случаи сексуальных домогательств. Об этом сообщила полиция столицы Германии.

Хотя в целом новогодняя ночь в Берлине «прошла очень спокойно». На так называемой «Праздничной миле», которая начинается у Бранденбургских ворот и простирается примерно на два километра, встретили Новый год сотни тысяч людей.

В Кельне, где два года назад сотни женщин стали жертвами сексуальных домогательств со стороны нескольких групп мигрантов, тоже все прошло спокойно. Об этом заявила утром 1 января обер-бургомистр города Генриетте Рекер. По ее словам, на площади перед вокзалом и Кельнским собором Новый год вместе встречали коренные кельнцы и мигранты, молодые и пожилые люди, семьи с детьми. На мероприятии царила «расслабленная атмосфера».

А вот в Южно-Сахалинске чудом удалось избежать жертв. Несколько тысяч жителей этого российского города в ужасе наблюдали за тем, как их главная новогодняя елка неожиданно вспыхнула. В считанные секунды украшенное игрушками дерево высотой 24 метра превратилось в пылающий факел! Зрелище было устрашающим и в определенной мере сюрреалистичным — новогодняя ель на площади Ленина горела под известные советские песни, поскольку никто не догадался отключить музыку.