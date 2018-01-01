Первая ракетка Украины Свитолина начала 2018 год с красивой победы

2018 год первая ракетка Украины Элина Свитолина начала с победы в первом раунде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Брисбене (Австралия). Украинка обыграла испанку Карлу Суарес Наварро. Об этом сообщается на сайте турнира.

Украинская спортсменка обыграла свою соперницу в двух сетах — 6:2, 6:4.

Теперь за выход в четвертьфинал Элине предстоит сразиться с хорваткой Аной Конюх.

Призовой фонд Brisbane International в 2018 году составляет $ 894,7 тыс. Свитолина выступала на этом турнире трижды, и дважды доходила до финала соревнований.

Напомним, в последние дни 2017 года сильнейшая теннисистка Украины подтвердила свое участие в новом турнире в Москве Moscow River Cup, который впервые пройдут в столице России через неделю после окончания Уимблдона — с 23-го по 29 июля.