Австралийский экстрасенс предсказала: Меган и Гарри расстанутся через пять лет, а третьим ребенком Уильяма и Кейт будет девочка (фото)

Будущая судьба брачного союза британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл не дает покоя экстрасенсам со всех концов мира. Не успели высказаться по поводу отношений пары сестры-американки Терри и Линда Джемисон, предупредившие Маркл со слов покойной принцессы Дианы, что Гарри может ей изменять, как свое пророчество обнародовала популярная австралийская провидица Керри Эрвин.

Как сообщают британские СМИ, в том числе газета The Sun, у Керри нет особенно хороших новостей для влюбленных, которые готовятся сыграть свадьбу в мае будущего года. Эрвин заявила, что ощущает, что в 2018 году Меган забеременеет. Но в то же время уверена, что любовь 33-летнего Гарри и 36-летней Маркл не продлится долго и в итоге они расстанутся. «Я, возможно, дала бы им пять лет срока». Керри заявила, что чувствует, что между ними будет немало разногласий, поскольку оба они очень сильные личности. «Это грустно. Я желаю им всего самого лучшего. Но будущее для них выглядит не слишком хорошо», — сказала Эрвин.

Зато будущее старшего брата Гарри принца Уильяма и его супруги Кэтрин Керри Эрвин видит в самых радужных тонах. «Я чувствую, что они отличная пара. Настоящие родственные души», — утверждает экстрасенс. Она также предсказала, что третьим ребенком, которого Уильям и Кейт Миддлтон ожидают в апреле, будет девочка.

Керри Эрвин

В семье Уильяма все будет хорошо