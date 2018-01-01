Трампы отпраздновали Новый год вместе с 40-летием старшего сына президента (фото)
Президент США Дональд Трамп и все его семейство встретили Новый год не в промерзшем Вашингтоне, а в солнечном «Мар-а-Лаго» во Флориде. Это огромное имение, превращенное Трампом в дорогой частный курорт. Оно занимает 20-е место в списке самых больших имений в США.
Дональд приобрел «Мар-а-Лаго» в 1985 году. Это место так ему понравилось, что он сохранил его за собой в ходе двух разводов, согласившись отдать бывшим женам другую дорогую недвижимость.
В 2017 году американские СМИ стали называть «Мар-а-Лаго» «южным Белым домом». Это был полный иронии намек на то, что Трамп больше времени проводит на этом курорте, чем в официальной резиденции американских президентов.
Празднование Нового года не стало исключением. Пресс-служба Белого дома сделала робкую попытку объяснить новогодний отъезд президентской семьи из столицы во Флориду тем, что 31 декабря старшему сыну 45-го президента США Дональду Трампу-младшему исполнилось 40 лет. Поэтому для Трампов Новый год вдвойне семейный праздник. И в «Мар-а-Лаго» удобнее отмечать подобные торжества, поскольку есть где со всеми удобствами разместить многочисленных гостей.
После этого объяснения СМИ тут же переименовали «Мар-а-Лаго» в «зимний Белый дом».
Нужно отметить, что Трамп и здесь проявил свою легендарную деловую хватку. Пригласительные на двойное торжество были… платными! Один билет стоил 600 долларов для постоянных членов клуба «Мар-а-Лаго», а для других гостей — 750 долларов.
Но, признаем, банкет того заслуживал. Подавали любимый салат Дональда с сыром рокфор и салатными листьями «айсберг», свежими томатами, беконом, красным луком. Добавлением к нему шли различные роллы.
Вторым блюдом в меню значились равиоли с лобстером (лобстеров доставили специально из штата Мэн), оливками, фенхелем и лимонным соусом.
Кроме того, предлагалась говяжья вырезка с пюре из корня таро, грибами, поджаренной целиком морковью, спелыми вишнями и соусом по-бургундски.
Дональд Трамп и его младший сын Бэррон были в одинаковых черных смокингах, белых сорочках и «бабочках». Первая леди выбрала для вечера яркое розовое платье от ERDEM стоимостью 4 тысячи долларов.
Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и детьми
Старшая дочь президента Иванка была в элегантном черном платье от Chiara Boni La Petite Robe.
Сын президента Эрик Трамп с женой Ларой
Юбиляр Дональд Трамп-младший провел день на пляже с детьми
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