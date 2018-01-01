В Одесском аэропорту «приземлился» самолет времен Первой мировой войны (фото)

В канун Нового года в международном аэропорту «Одесса» установили самолет времен Первой мировой войны. В зале ожидания нового терминала аэропорта разместили точную копию ретро-самолета столетней давности «Анатра-2». Она ограждена креслами и елочками, но отлично видна с любой точки просторного помещения.

По словам сотрудников предприятия, этот легендарный биплан-разведчик выпускали в Одессе более 100 лет назад на местном предприятии «Анатра».

— Это — действующая копия биплана «Анатра-Анасаль» была собрана в 2005 году на Одесском авиационном заводе по сохранившимся чертежам, — рассказали «ФАКТАМ» в аэропорту. — На нем даже совершили пробные полеты. Однако заказчиков на раритетную модель не нашлось, и завод поделился частичкой авиационной истории с одесситами и гостями города.

Во время Первой мировой войны в Одессе было развернуто строительство легких самолетов-разведчиков, получивших название «Анатра» в честь итальянского конструктора — основателя одесского предприятия. Всего было выпущено более 400 машин, отличавшихся отличными по тем временам летно-техническими характеристиками. Эти превосходные качества унаследовал современный аналог — «Анатра-2», который взмыл в небо на глазах тысяч зрителей. К слову, то была едва ли не первая в странах СНГ попытка воссоздать самолет дореволюционного периода. Но, увы…

Тем не менее, производство копий знаменитых лайнеров становится в мире все более прибыльным бизнесом.

Они пользуются спросом у богатых коллекционеров и кинематоргафистов. Так, по заказу Голливуда была выпущена серия японских истребителей «Зеро».

На снимках: «Анатра-2» в зале международного аэропорта «Одесса»

