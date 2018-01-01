﻿

USD 28.07
RSS
Самолет в аэропорту

В Одесском аэропорту «приземлился» самолет времен Первой мировой войны (фото)

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

01.01.2018 11:56 374

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В канун Нового года в международном аэропорту «Одесса» установили самолет времен Первой мировой войны. В зале ожидания нового терминала аэропорта разместили точную копию ретро-самолета столетней давности «Анатра-2». Она ограждена креслами и елочками, но отлично видна с любой точки просторного помещения.

По словам сотрудников предприятия, этот легендарный биплан-разведчик выпускали в Одессе более 100 лет назад на местном предприятии «Анатра».

— Это — действующая копия биплана «Анатра-Анасаль» была собрана в 2005 году на Одесском авиационном заводе по сохранившимся чертежам, — рассказали «ФАКТАМ» в аэропорту. — На нем даже совершили пробные полеты. Однако заказчиков на раритетную модель не нашлось, и завод поделился частичкой авиационной истории с одесситами и гостями города.

Во время Первой мировой войны в Одессе было развернуто строительство легких самолетов-разведчиков, получивших название «Анатра» в честь итальянского конструктора — основателя одесского предприятия. Всего было выпущено более 400 машин, отличавшихся отличными по тем временам летно-техническими характеристиками. Эти превосходные качества унаследовал современный аналог — «Анатра-2», который взмыл в небо на глазах тысяч зрителей. К слову, то была едва ли не первая в странах СНГ попытка воссоздать самолет дореволюционного периода. Но, увы…

Тем не менее, производство копий знаменитых лайнеров становится в мире все более прибыльным бизнесом.

Они пользуются спросом у богатых коллекционеров и кинематоргафистов. Так, по заказу Голливуда была выпущена серия японских истребителей «Зеро».

На снимках: «Анатра-2» в зале международного аэропорта «Одесса»

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии