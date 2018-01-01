В первом ДТП года в Киеве пострадали три человека (фото)

Первое ДТП 2018 года в Киеве произошло на перекрестке улиц Короленковская и Федорова. Здесь столкнулись Nissan и Chevrolet.

По предварительной версии, оба авто двигались на зеленый сигнал светофора навстречу друг другу по улице Короленковской. Затем водитель Nissan при повороте налево не пропустил движущийся во встречном направлении Chevrolet. После удара Chevrolet оказался на тротуаре, а «японец» остался посреди дороги.

На месте происшествия работали две бригады скорых.

Напомним, поздно вечером 31 декабря в Киеве произошло тройное ДТП с лобовым столкновением.