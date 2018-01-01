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Полиция в Турине

Первый теракт в 2018 году - в Турине взорвалась самодельная бомба

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

01.01.2018 13:17 516

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В понедельник, 1 января, был совершен первый теракт в 2018 году. Это произошло в Турине (Италия). Как сообщает агентство ANSA, в одном из отдаленных районов города взорвалась самодельная бомба.

При этом ранения получили четыре человека — 17-летний марокканец, 45-летняя марокканка, два итальянца 61 года и 83 лет.

Кто взорвал бомбу, пока не ясно. Полиция, прибыв на место теракта, обнаружила еще 12 таких же самодельных взрывных устройств.

Правоохранительные органы предполагают, что террористы не хотели взрывать бомбу 1 января. По всей видимости, взрывные устройства изготавливались и накапливались для совершения крупной атаки в будущем. Не исключено, что произошла неконтролируемая детонация.

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