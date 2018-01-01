Первый теракт в 2018 году - в Турине взорвалась самодельная бомба
В понедельник, 1 января, был совершен первый теракт в 2018 году. Это произошло в Турине (Италия). Как сообщает агентство ANSA, в одном из отдаленных районов города взорвалась самодельная бомба.
При этом ранения получили четыре человека — 17-летний марокканец, 45-летняя марокканка, два итальянца 61 года и 83 лет.
Кто взорвал бомбу, пока не ясно. Полиция, прибыв на место теракта, обнаружила еще 12 таких же самодельных взрывных устройств.
Правоохранительные органы предполагают, что террористы не хотели взрывать бомбу 1 января. По всей видимости, взрывные устройства изготавливались и накапливались для совершения крупной атаки в будущем. Не исключено, что произошла неконтролируемая детонация.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”