В Новый год в центре Одессы «выросли» необычные елки и «взлетел» гигантский Ангел (фото)

Какие только чудеса не случаются под Новый Год! Похоже, именно об этом вспомнили одесситы и удивили разнообразием елок, возведенных в центральной части города.

О традиционных, так сказать, официальных (возле мэрии или областной администрации), упоминать не станем.

В центре самом Одессы, неподалеку от известного рынка «Привоз», по улице Пантелеймоновской, установили елку из винных бочек. «Новогоднее дерево» соорудили из винных бочек. Светящееся разноцветными огоньками, оно достигает в высоту порядка 10 метров, привлекает внимание многих людей — детей и взрослых, которые стремятся сфотографироваться на ее фоне. Для этого даже выстраиваются очереди.

Не уступает в популярности и золотистая красавица — в цвета года Собаки — на Соборной площади.

Очень необычная и сладкая елка появилась на Приморском бульваре, неподалеку от памятника Дюку де Ришелье. Девятиметровая красавица украшена огромными сладостями: сахарными человечками, леденцами и пряниками. Да что там сладости, когда на новогодних столах непременно должно быть спиртное. Очевидно, из этого исходили «авторы» креативной елочки из бутылок. Правда, уже опустошенных…

Порадовали сотрудники «Одесгорэлектротранса», сработавшие «лесную красавицу» в образе… Темного лорда Дарта Вейдера.

Более всего удивил известный «Привоз». Здесь, в молочном корпусе, установили новогоднюю елку, украшенную… мясными деликатесами: кусочками колбасы, сосисками и даже свиными ушками с хвостиками. Чудеса, да и только!

Однако самым настоящим новогодним чудом стало «вознесение» над городом огромного Ангела… с мобильным телефоном в руках. Именно таковой обосновался над зданием предприятия «Стальканат», что по улице Водопроводной.

Таким образом, был завершен монтаж композиции «Ворота рая» известного скульптора Александра Милова. По его словам, данная композиция выполнена по технологии аналогичной той, по которой была сделана его скульптура «Любовь», покорившая в 2015 году американский арт- фестиваль Burning Man («ФАКТЫ» подробно рассказывали об этом неординарном событии в пустыне Black Rock, штат Невада).

«Устроившийся» на краю крыши, подсвеченный мобилой «Ангел» — достаточно увесистый: около 13 тонн, вместе с опорной конструкцией. В ширину он — порядка 18, в глубину — около 11 метров.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Одессе установлены работы Милова — памятник персонажу фантастической киносаги «Звездные войны» Дарту Вейдеру, который переделан из монумента Ленину, а также 4-метровый робот- трансформер, сделанный из автомобилей.