В центре Киева автомобиль KIA въехал в остановку общественного транспорта (фото, обновлено)
Инцидент произошел на площади Льва Толстого. Автомобиль KIA совершил тройное ДТП, снес два дерева и два припаркованных на тротуаре авто. Об этом сообщил телеканал «112 Украина».
«Автомобиль KIA ехал с крутого поворота ул. Большой Васильковской на площадь Льва Толстого. На ходу автомобиль снес два дерева, столбы и два припаркованных на тротуаре автомобиля», — отметила журналист.
В итоге уже неуправляемый внедорожник влетел в остановку общественного транспорта.
По предварительной информации, хозяйка авто после ДТП выхватывала телефон у очевидца, который пытался снять последствия аварии, и говорила, что «мама все порешает».
За рулем авто-нарушителя, тем не менее, находилась не эта девушка, а ее спутник.
Напомним, в минувшем году в Харькове произошло практически аналогичное ДТП с участием автомобиля Lexus под управлением дочери влиятельного бизнесмена. В результате погибли шесть человек. По решению суда в отдельное уголовное производство выделили расследование деятельности автошколы, где училась водитель Елена Зайцева.
Фото Василий ТАЛЬСКИЙ (ФАКТЫ)
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