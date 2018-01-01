﻿

USD 28.07
RSS
Алла Пугачева

Пугачеву после "Новогоднего огонька" обвинили в плагиате (видео)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

01.01.2018 14:32 4139

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В понедельник, 1 января, Аллу Пугачеву обвинили в «стопроцентном плагиате». Сделал это писатель Александр Вулых на своей страничке в Facebook.

Поводом для обвинения стало участие Аллы Борисовны в «Новогоднем огоньке» на российском Первом канале. Певица порадовала своих поклонников премьерой песни «Я летала», автором которой был назван Олег Влади.

Вулых утверждает, что мелодия показалась ему «больно знакомой». В качестве доказательства Александр привел запись песни «Придуманная любовь», которую он более 15 лет назад написал в соавторстве с Игорем Сарухановым. Тогда же Саруханов и исполнил ее впервые. «Придуманная любовь» стала лауреатом ежегодного телефестиваля «Песня года», напоминает Вулых.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии