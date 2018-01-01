Пугачеву после "Новогоднего огонька" обвинили в плагиате (видео)

В понедельник, 1 января, Аллу Пугачеву обвинили в «стопроцентном плагиате». Сделал это писатель Александр Вулых на своей страничке в Facebook.

Поводом для обвинения стало участие Аллы Борисовны в «Новогоднем огоньке» на российском Первом канале. Певица порадовала своих поклонников премьерой песни «Я летала», автором которой был назван Олег Влади.