Пугачеву после "Новогоднего огонька" обвинили в плагиате (видео)
В понедельник, 1 января, Аллу Пугачеву обвинили в «стопроцентном плагиате». Сделал это писатель Александр Вулых на своей страничке в Facebook.
Поводом для обвинения стало участие Аллы Борисовны в «Новогоднем огоньке» на российском Первом канале. Певица порадовала своих поклонников премьерой песни «Я летала», автором которой был назван Олег Влади.
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“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”