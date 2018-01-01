Астролог предсказал скорое исчезновение террористических «Л/ДНР»

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская «народные республики» в скором времени прекратят свое существование, поскольку у Российской Федерации не будет возможности содержать эти террористические объединения. Такой прогноз дал известный астролог Влад Росс.

«Следующий год станет абсолютной „экономической ямой“ для России. В 2017 году ее экономика еще хоть как-то на ладан дышала. А в следующем возможен полный крах, причем начнется он прямо с первых дней Года Собаки, то есть со второй половины февраля», — сказал он.

Согласно прогнозу астролога, наиболее тяжелые для России ситуации будут возникать в феврале-марте 2018 года.

«Кризис будет в период, когда начнется противостояние Черной и Белой Луны, сложится „крестовая ситуация“ (к ним выстроятся еще Уран и Юпитер) в октябре-ноябре. Это все может предшествовать экономическому кризису и дефолту. Потому что в годы, которые заканчиваются на восьмерку, у нас всегда происходили финансовые кризисы: то в мире в 2008 году, то в 1998 году был дефолт рубля, и тогда же гривня обвалилась в два раза», — напомнил астролог.

Говоря о ситуации на Донбассе, Влад Росс отметил, что террористические «Л/ДНР» без поддержки Москвы не смогут выжить.

«Этих „республик“ нет, они — фейковые, придуманные. Вообще, это просто территории, с помощью которых Путин манипулирует ситуацией с Украиной, делая невозможным для нашего государства вхождение в НАТО и Евросоюз. Этих „республик“ не будет в принципе. Рано или поздно они вернутся в состав неньки-Украины», — предсказывает астролог.

Как ранее писали «ФАКТЫ», согласно обнародованным прогнозам знаменитого французского астролога и прорицателя Мишеля Нострадамуса, год станет одним из худших в истории человечества.