Гройсман поделился хорошей новостью

Авторитетное издание Financial Times составило рейтинг государств, которые за последние годы значительно улучшили деловой климат. На первом месте рейтинга оказалась Украина.

«Хорошая новость! Financial Times признала Украину первой среди всех стран мира по улучшению делового климата. Показатели темпа развития у нашего государства оказались лучшими», — сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Кроме того, на страничке главы правительства в Facebook появились заметки с хештегом #Перемоги2017.

Одна из них гласит: «Одно из достижений 2017 — рост минимальной зарплаты в Украины до 3200 грн. Беспрецедентный шаг к детенизации и укреплению экономики. В 2018 минимальная зарплата продолжит расти».

Как сообщалось ранее, Украина в ежегодном рейтинге Doing Business поднялась на 76-е место среди 190 государств-участников рейтинга.