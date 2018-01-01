﻿

USD 28.07
RSS
Миномтный обстрел

Хроника АТО: оккупанты «поздравили» украинских воинов 120-мм минами

Инф. «ФАКТОВ»

01.01.2018 19:14 136

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

С начала сегодняшних суток российско-оккупационные войска совершили два прицельных обстрела позиций украинских военнослужащих.

Так, в новогоднюю ночь боевики из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Верхнеторецкое. Кроме того, из стрелкового оружия и минометов калибра 120 мм боевики били по Павлополю.

На других участках нашей обороны, как сообщили в пресс-центре штаба АТО, нарушений перемирия зафиксировано не было.

Напомним, 31 декабря оккупационные войска совершили 7 обстрелов позиций украинской армии, один наш воин получил ранения.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии