Хроника АТО: оккупанты «поздравили» украинских воинов 120-мм минами

С начала сегодняшних суток российско-оккупационные войска совершили два прицельных обстрела позиций украинских военнослужащих.

Так, в новогоднюю ночь боевики из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Верхнеторецкое. Кроме того, из стрелкового оружия и минометов калибра 120 мм боевики били по Павлополю.

На других участках нашей обороны, как сообщили в пресс-центре штаба АТО, нарушений перемирия зафиксировано не было.

Напомним, 31 декабря оккупационные войска совершили 7 обстрелов позиций украинской армии, один наш воин получил ранения.