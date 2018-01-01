Хроника АТО: оккупанты «поздравили» украинских воинов 120-мм минами
С начала сегодняшних суток российско-оккупационные войска совершили два прицельных обстрела позиций украинских военнослужащих.
Так, в новогоднюю ночь боевики из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Верхнеторецкое. Кроме того, из стрелкового оружия и минометов калибра 120 мм боевики били по Павлополю.
На других участках нашей обороны, как сообщили в пресс-центре штаба АТО, нарушений перемирия зафиксировано не было.
Напомним, 31 декабря оккупационные войска совершили 7 обстрелов позиций украинской армии, один наш воин получил ранения.
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