В Украине завтра тепло и сухо
Первые дни нового года в Украине продолжают оставаться теплыми. Так, завтра, 2 января, практически на всей территории страны будет сухо и умеренно тепло.
«В нашей любимой стране 2 января в течение дня предполагается +2+6 градусов, дожди наиболее вероятны в западных областях плюс Винниччина, Житомирщина, а под вечер и Киевщина», — сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в Киеве завтра будет без существенных осадков, разве к вечеру немного покапает".
«Ближайшей ночью +2 градуса, завтра днем +4 градуса», — отметила она.
Как сообщалось ранее, 2017 год оказался в тройке наиболее теплых за 136 лет наблюдений.
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