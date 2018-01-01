﻿

USD 28.07
RSS
Прогноз погоды

В Украине завтра тепло и сухо

Инф. «ФАКТОВ»

01.01.2018 20:03 132

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Первые дни нового года в Украине продолжают оставаться теплыми. Так, завтра, 2 января, практически на всей территории страны будет сухо и умеренно тепло.

«В нашей любимой стране 2 января в течение дня предполагается +2+6 градусов, дожди наиболее вероятны в западных областях плюс Винниччина, Житомирщина, а под вечер и Киевщина», — сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Киеве завтра будет без существенных осадков, разве к вечеру немного покапает".

«Ближайшей ночью +2 градуса, завтра днем +4 градуса», — отметила она.

Как сообщалось ранее, 2017 год оказался в тройке наиболее теплых за 136 лет наблюдений.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии