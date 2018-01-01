Украинцам больше не нужно из-за плохих дорог "разочарованно кивать на Киев"

В 2018 году на ремонт автомобильных дорог в Украине будет выделено почти 50 млрд грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«С 1 января начинает свою работу Дорожный фонд. Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование. В этом году — это почти 33 млрд грн плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей более 14 млрд грн», — сказал чиновник.

Кроме того, он указал, что отныне «Укравтодор» будет отвечать только 50 тыс. кв. км автомобильных дорог государственного значения, тогда как остальные 120 тыс. кв. км передаются на баланс областей.

«120 тыс. км будут переданы на областной уровень с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений. Теперь каждый имеет право и должен требовать от местных властей качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев», — сказал министр.

Омелян также сообщил, что с 1 января благодаря отмене НДС и акциза на ввоз электроавтомобилей, такие машины в Украине станут одними из самых дешевых в Европе.

Кроме того, министр инфраструктуры напомним, что с нового года ужесточается ответственность для водителей за нарушение правил дорожного движения.

«За управление автомобилем без прав штраф возрастает в 20 раз — до 10 200 грн, а за повторное такое нарушение — до 40 800 грн. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 грн, а за повторное совершение этого нарушения в течение года — 40 800 грн», — напомнил министр.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры сообщили, что на украинских дорогах ежегодно гибнут 3,5 тыс. человек. В планах ведомства до 2020 года сократить эту цифру как минимум в два раза.