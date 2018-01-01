В центре Одессы съели 300-килограммовые "часы" (фото)

Сегодня, 1 января 2018 года, в самом центре Одессы — на Приморском бульваре, у памятника Дюку де Ришелье, презентовали увесистое «Время Одессы». Так назвали массивный 300-килограммовый шоколадно-ореховый пряничный торт, специально созданный в известной кондитерской мастерской Бубликоff.

На огромном, диаметром в 3 метра импровизированном «сладком» часовом циферблате, символизирующем связь времен, стрелки «замерли» на отметке 23.55. Здесь же расположились фигурки двух женщин, символизирующие День и Ночь. Римские цифры на часах и их стрелки стилизованы под старинные уличные фонарики.

По словам кондитеров, над созданием «Времени Одессы» работали 25 специалистов. Так, испечь коржи для гиганта успели за сутки, еще день ушел, чтобы сварить шоколадно-ореховую смесь. Всего на торт потратили 110 литров шоколада.

«Хотя этот торт способен перенести длительное хранение, без потери вкусовых качеств и не прокиснуть. Главная наша идея и слоган торта 2018: „Времена идут — Одесса остается“. От эпохи строительства города — дамы, старинные наряды, и до современности — скейт, самолет, вертолет. Мы очень хотим, чтобы Одесса оставалась городом, где дружат все люди», — рассказала автор проекта Оксана Бубликова.

И чтобы жизнь одесситов, как и всех наших соотечественников, была бы лучше, радостней и… слаще, после завершения сегодняшнего мероприятия одесский гигантский десерт разрезали и угостили всех желающих.

Напомним, в октябре 2017 года в городе Балта Одесской области был установлен рекорд Украины по самому длинному праздничному столу.