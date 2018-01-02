Голландия обещает обнародовать данные причастных к гибели малайзийского «Боинга» – СМИ
Следствие установило имена ста двадцати людей, имеющих отношение к организации и исполнению теракта
Как сообщает российский «Московский комсомолец», сегодня, 2 января, Голландия может обнародовать имена причастных к авиакатастрофе малайзийского Боинга, сбитого 17 июля 2014 года в небе над Донецком.
Не уточняя источники информации, издание отмечает, что следствие установило имена ста двадцати человек, причастных к организации и исполнению теракта.
Напомним, что в сентябре 2017 года на полях Генеральной Ассамблеи ООН министры пяти стран (Украина, Нидерланды, Малайзия, Австралия и Бельгия) подписали Меморандум об уголовном преследовании лиц, виновных в авиакатастрофе рейса MH17.
А эксперты группы Bellingcat, ведущей параллельное с официальным расследование, утверждают, что вина России в трагедии однозначна.
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