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Голландия обещает обнародовать данные причастных к гибели малайзийского «Боинга» – СМИ

Голландия обещает обнародовать данные причастных к гибели малайзийского «Боинга» – СМИ

Инф. «ФАКТОВ»

02.01.2018 9:49 433

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Следствие установило имена ста двадцати людей, имеющих отношение к организации и исполнению теракта

Как сообщает российский «Московский комсомолец», сегодня, 2 января, Голландия может обнародовать имена причастных к авиакатастрофе малайзийского Боинга, сбитого 17 июля 2014 года в небе над Донецком.

Не уточняя источники информации, издание отмечает, что следствие установило имена ста двадцати человек, причастных к организации и исполнению теракта.

Напомним, что в сентябре 2017 года на полях Генеральной Ассамблеи ООН министры пяти стран (Украина, Нидерланды, Малайзия, Австралия и Бельгия) подписали Меморандум об уголовном преследовании лиц, виновных в авиакатастрофе рейса MH17.

А эксперты группы Bellingcat, ведущей параллельное с официальным расследование, утверждают, что вина России в трагедии однозначна.

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