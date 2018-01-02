Председателем совета директоров «Мисс Америка» впервые стала бывшая победительница этого конкурса (фото)

Председателем совета директоров конкурса «Мисс Америка» стала бывшая ведущая телеканала Fox News Гретхен Карлсон. Впервые в истории конкурса, учрежденного в 1921 году, эту должность заняла бывшая победительница: Карлсон завоевала титул «Мисс Америка» в 1989 году.

Гретхен уже приступила к исполнению своих новых обязанностей. В ближайшее время в совет директоров войдут также еще три бывшие победительницы.

В 2016 году Гретхен подала в суд на своего экс-босса Роджера Эйласа, обвинив его в сексуальных домогательствах. И добилась выплаты ей 20 миллионов долларов. В июле 2016 года Эйлас был вынужден уйти с поста председателя Fox. С тех пор Гретхен активно борется против сексуальных домогательств на рабочих местах.

51-летняя Карлсон возглавила совет директоров организации после того, как ее предыдущему руководству пришлось подать в отставку из-за сексистского скандала. В прессе была опубликована электронная переписка генерального директора «Мисс Америка» Сэма Хаскелла, в которой он высмеивал и оскорблял участниц конкурса красоты. Были обнародованы также аналогичные письма других топ-менеджеров конкурса.

49 бывших победительниц конкурса подписали открытое письмо с требованием отставки Хаскелла и прочих руководителей «Мисс Америка». Гретхен Карлсон заявила, что письма содержат «отвратительные заявления о женщинах» и «вульгарные оскорбления». В результате в отставку подали сам Хаскелл, председатель совета директоров Лин Уайднер и президент Джош Рэндл.

Гретхен Карлсон была «Мисс Америкой 1989»