Кровавое ДТП в Киеве: госпитализирована целая семья (фото)

В Киеве вечером 1 января в результате дорожно-транспортного происшествия была госпитализирована целая семья.

Как сообщает корреспондент «ФАКТОВ», ДТП произошло на улице Стеценко, недалеко от перекрестка с улицей Саратовской. Автомобили Mercedes и Toyota двигались в сторону метро Нивки, а Audi — по направлению Дорогожичей.

По словам водителя Toyota, она неожиданно почувствовала сильный удар в заднюю часть машины. Причем объяснить, что произошло, женщина не смогла.

Не до объяснений было и водителям и пассажирам Mercedes и Audi. Тяжелые травмы получил как водитель первого авто, так и семья из трех человек, которые ехали в Audi. Один из пострадавших — 6-летний ребенок, которого доставили в реанимацию больницы Охматдет.

По предварительным данным, виновником аварии является водитель Mercedes, который выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с Audi. При этом водитель и пассажир последней были не пристегнуты, а ребенок ехал без автомобильного кресла.

Напомним, что в Шепетовке Хмельницкой области Mercedes сбил на тротуаре 21-летнюю женщину с коляской, в которой находилась 2-летняя девочка. Виновник аварии бросил авто и сбежал.