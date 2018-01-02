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Италия обещает уделять большое внимание урегулированию ситуации на Донбассе

Италия сакцентирует внимание на конфликте в Украине

Инф. «ФАКТОВ»

02.01.2018 10:23 65

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Глава итальянского МИДа приступил к председательству в ОБСЕ

Председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе перешло от Австрии к Италии. Министр иностранных дел и международного сотрудничества этого государства Анджелино Альфано пообещал сделать главный акцент в работе организации на разрешении кризиса беженцев в Средиземноморском регионе и урегулировании конфликта на востоке Украины.

Новый председательствующий в ОБСЕ подчеркнул, что Италия, так же, как и ее предшественники на этом посту -- Германия и Австрия, будет неуклонно настаивать на «полноценной реализации минских договоренностей», передает «Немецкая волна».

По словам Анджелино Альфано, конфликт на Донбассе и вокруг Украины «ставит под вопрос основополагающие принципы, на которых основывается ОБСЕ». Министр пообещал, что точная программа с перечислением приоритетов итальянского председательства будет представлена 11 января на заседании ОБСЕ в Вене.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер и уже бывший председатель миссии, глава МИД Австрии Карин Кнайсль выражали надежду на то, что недавнее освобождение заложников будет использовано для прогресса в выполнении других минских договоренностей.

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