Италия сакцентирует внимание на конфликте в Украине
Глава итальянского МИДа приступил к председательству в ОБСЕ
Председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе перешло от Австрии к Италии. Министр иностранных дел и международного сотрудничества этого государства Анджелино Альфано пообещал сделать главный акцент в работе организации на разрешении кризиса беженцев в Средиземноморском регионе и урегулировании конфликта на востоке Украины.
Новый председательствующий в ОБСЕ подчеркнул, что Италия, так же, как и ее предшественники на этом посту -- Германия и Австрия, будет неуклонно настаивать на «полноценной реализации минских договоренностей», передает «Немецкая волна».
По словам Анджелино Альфано, конфликт на Донбассе и вокруг Украины «ставит под вопрос основополагающие принципы, на которых основывается ОБСЕ». Министр пообещал, что точная программа с перечислением приоритетов итальянского председательства будет представлена 11 января на заседании ОБСЕ в Вене.
Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер и уже бывший председатель миссии, глава МИД Австрии Карин Кнайсль выражали надежду на то, что недавнее освобождение заложников будет использовано для прогресса в выполнении других минских договоренностей.
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