Принц Гарри и Меган Маркл летели из Лондона в Ниццу эконом-классом, заняв места возле туалета

Во вторник, 2 января, стало известно, что принц Гарри и его невеста Меган Маркл встретили Новый год на Французской Ривьере. Как сообщает газета The Daily Mail, они прилетели из Лондона в Ниццу самолетом авиакомпании British Airways.

Это был необычный рейс во всех отношениях. Гарри и Меган явно не хотели быть узнанными. Поэтому их проводили на борт раньше, чем была объявлена посадка для других пассажиров.

Внук британской королевы и его невеста расположились в… эконом-классе. Причем выбрали места возле туалетов.

Правда, Кенсингтонский дворец заранее выкупил билеты рядом с принцем таким образом, что три ряда перед Гарри и Меган и три ряда позади них были свободны. Ближайшие занятые три места заняли телохранители.

33-летний принц был одет в темно-синие джинсы и черную футболку с коротким рукавом, а также кроссовки. Лицо прикрывали солнцезащитные очки.

36-летняя мисс Маркл выбрала для полета голубые джинсы с прорехами и белую сорочку. На голове у нее была черная шляпа с широкими полями. На лице — минимум макияжа.

Пассажиры утверждают, что посадку на самолет провели в рекордно короткое время. Лайнер взлетел на пять минут раньше, чем значилось в расписании.

После благополучной посадки в Ницце принц и его невеста первыми покинули самолет. Их доставили в VIP зону. Там их встретили несколько сотрудников французской службы безопасности. Это были представители элитного подразделения Service de la Protection.

Издание отмечает, что Кенсингтонский дворец не просил об этом французские власти. Данная мера была инициативой Парижа. Собеседник The Daily Mail сделал предположение, что Франция не хочет рисковать, учитывая, где и при каких обстоятельствах погибла мать Гарри и Уильяма Диана.

Принц и мисс Маркл намерены провести на Лазурном берегу несколько дней. Новый год они встретили в частной резиденции в узком кругу близких друзей. Погода благоприятствует такому отдыху. На Ривьере в эти дни солнечно, температура воздуха днем составляет 15 градусов тепла.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл назначена на вторую половин мая 2018 года.