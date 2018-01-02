За месяц остаток средств на счетах Госказначейства сократился в 10 раз

По состоянию на 1 января 2018 года остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины составил 5,099 млрд грн.

Как сообщают в ведомстве, это в 10,6 раза меньше, чем по состоянию на 1 декабря 2017 года. Кроме того, данный показатель в 2,8 раза меньше, чем на 1 января 2017 года.

Отметим, 1 декабря прошлого года на счетах Госказначейства было 54,104 млрд грн, что на 5,540 млрд грн, или на 11,4%, больше показателя на 1 ноября.

Стоит также указать, что объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь при поступлении налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.

Напомним, что 30 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Государственном бюджете. На следующий день глава государства завизировал внесение изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы.