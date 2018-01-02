В Минобразования рассказали, как будут бороться с очередями в детсады

В 2018 году в Украине дополнительно появятся 34 900 мест в дошкольных учебных заведениях. Соответствующие показатели заложены в утвержденном Кабмином плане преодоления очереди в дошкольных учебных заведениях до 2020 года. Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, увеличение количества мест будет происходить с помощью восьми разных подходов.

Первое — это открытие 77 новых дошкольных учебных заведений и создание дополнительных 7 430 мест. Еще 4 135 мест будет создано за счет открытия учебно-практических комплексов.

В 2018 году также запланировано открытие 15 частных дошкольных учебных заведений, где смогут учиться 718 детей. Отдельно предусматривается проведение реконструкции 110 дошкольных учебных заведений, что позволит создать дополнительно 6 226 мест.

55 заведений, которые использовались не по назначению, будут восстановлены, в них смогут прийти 5 500 дошкольников. Чуть более 2 тысяч мест создадут за счет открытия дошкольных учебных заведений в приспособленных помещениях.

Кроме того, будет открыто 415 дополнительных групп, где смогут учиться более 8 тысяч детей. Еще почти 550 мест появятся за счет других путей решения проблемы.

«В 2017 году мы совместно с органами местного самоуправления смогли уменьшить очередь на 40,3%. Но этого недостаточно, тысячи детей до сих пор ждут своего места в дошкольных учреждениях, и мы должны решить эту проблему», — заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Ранее глава Минобразования сообщила, что по состоянию на 1 сентября 2017 года в очереди в детские сады в Украине находились 52 200 детей. По словам Лилии Гриневич, самые большие очереди на данный момент в Киеве (около 8500) и Одесской области (около 9000).

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил 11 декабря, что правительство до 2020 года планирует ликвидировать очереди в детсадах.