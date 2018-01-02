Сегодня на прямой линии "ФАКТОВ" - иммунолог Олег Назар

Как обуздать вирусы герпеса? Поддается ли лечению синдром хронической усталости? С чего начинать закаливание? Какие продукты полезны для укрепления иммунитета?

На эти и другие вопросы наших читателей сегодня, 2 января, с 14.00 до 15.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит иммунолог кандидат медицинских наук Олег Владимирович Назар.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−72.

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес med@fakty.ua.

Материал о прямой линии читайте в четверг, 11 января.

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