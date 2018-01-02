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Скорая помощь «ФАКТОВ»

Сегодня на прямой линии "ФАКТОВ" - иммунолог Олег Назар

Инф. «ФАКТОВ»

02.01.2018 11:43 28

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Как обуздать вирусы герпеса? Поддается ли лечению синдром хронической усталости? С чего начинать закаливание? Какие продукты полезны для укрепления иммунитета?

На эти и другие вопросы наших читателей сегодня, 2 января, с 14.00 до 15.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит иммунолог кандидат медицинских наук Олег Владимирович Назар.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−72.

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес med@fakty.ua.

Материал о прямой линии читайте в четверг, 11 января.

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У вас есть уникальная возможность: зарегистрируйтесь на сайте «ФАКТОВ» fakty.ua, задайте вопрос специалисту -- и вы абсолютно бесплатно (!) получите ответ на личный электронный адрес.

На ваши вопросы ответят опытные и авторитетные терапевты, кардиологи, офтальмологи, гастроэнтерологи, неврологи и другие врачи. А возможно, ответ на интересующий вопрос и другие полезные советы уже есть на сайте в разделе «Поликлиника».

По вопросам размещения рекламы в «Поликлинике «ФАКТОВ» обращайтесь по телефонам: 0(44) 481−28−20, 481−25−74; e-mail: pr-reclama@fakty.ua.

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