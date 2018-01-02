Арестован директор НИИ, подозреваемый в вымогательстве 500 тысяч долларов – НАБУ
Альтернативная мера пресечения -- залог в три миллиона гривен
Директора одного из научно-исследовательских учреждений и его сообщника, подозреваемых во взяточничестве, взяли под стражу на два месяца с альтернативой в виде залога — в три и один миллион гривен соответственно.
Как сообщают в Национальном антикоррупционном бюро Украины, фигуранты дела требовали неправомерную выгоду в размере 500 тысяч долларов якобы для передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины.
Подозреваемых задержали сразу после получения части неправомерной выгоды -- 300 тысяч долларов. Деньги требовались для «беспрепятственного выполнения договора о совместной деятельности между научно-исследовательским учреждением и предприятием».
Ранее сообщалось о задержании директора Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Украины Ореста Фурдычко по подозрению в вымогательстве взятки.
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