Арестован директор НИИ, подозреваемый в вымогательстве 500 тысяч долларов – НАБУ

Альтернативная мера пресечения -- залог в три миллиона гривен

Директора одного из научно-исследовательских учреждений и его сообщника, подозреваемых во взяточничестве, взяли под стражу на два месяца с альтернативой в виде залога — в три и один миллион гривен соответственно.

Как сообщают в Национальном антикоррупционном бюро Украины, фигуранты дела требовали неправомерную выгоду в размере 500 тысяч долларов якобы для передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины.

Подозреваемых задержали сразу после получения части неправомерной выгоды -- 300 тысяч долларов. Деньги требовались для «беспрепятственного выполнения договора о совместной деятельности между научно-исследовательским учреждением и предприятием».

Ранее сообщалось о задержании директора Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Украины Ореста Фурдычко по подозрению в вымогательстве взятки.