﻿

USD 28.07
RSS
Арестован директор НИИ, подозреваемый в вымогательстве 500 тысяч долларов – НАБУ

Арестован директор НИИ, подозреваемый в вымогательстве 500 тысяч долларов – НАБУ

Инф. «ФАКТОВ»

02.01.2018 11:26 159

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Альтернативная мера пресечения -- залог в три миллиона гривен

Директора одного из научно-исследовательских учреждений и его сообщника, подозреваемых во взяточничестве, взяли под стражу на два месяца с альтернативой в виде залога — в три и один миллион гривен соответственно.

Как сообщают в Национальном антикоррупционном бюро Украины, фигуранты дела требовали неправомерную выгоду в размере 500 тысяч долларов якобы для передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины.

Подозреваемых задержали сразу после получения части неправомерной выгоды -- 300 тысяч долларов. Деньги требовались для «беспрепятственного выполнения договора о совместной деятельности между научно-исследовательским учреждением и предприятием».

Ранее сообщалось о задержании директора Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Украины Ореста Фурдычко по подозрению в вымогательстве взятки.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии