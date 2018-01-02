Полиция не готова говорить о версиях убийства правозащитницы Ноздровской
В полиции Киевской области пока не готовы назвать главные версии убийства юриста-правозащитника Ирины Ноздровской. По словам пресс-секретаря полиции Киевской области Николая Жуковича в интервью ObozTV, о них можно будет говорить после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
«Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Заключение о причинах смерти у нас пока нет. Мы задействовали сотрудников для осмотра территории, опроса свидетелей. Мероприятия продолжаются», — заявил спикер.
Также он затруднился ответить о сроках получения экспертных данных.
Об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района, где вела дело о гибели сестры. Тело женщины было обнаружено в реке 1 января 2018 года.
На сегодня, 2 января, возле областного управления полиции запланирована акция друзей и знакомых погибшей. Они будут требовать найти убийц активистки.
На сегодня полиция Вышгорода задержала бывшего возлюбленного Ирины Ноздровской. Мужчина находится в Вышгородском райотделе полиции.
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