Задержан водитель, сбивший в Шепетовке мать с двухлетним ребенком

Полицейские в Хмельницкой области задержали водителя автомобиля Mercedes, который накануне сбил мать с двухлетним ребенком. В результате ДТП женщина погибла, а ребенок оказался в реанимации.

«Водитель задержан и будет отвечать перед законом. Могу сказать, что этот человек — одиозная личность в данной местности. Он не раз был судим за кражи и достаточно хорошо знаком местным работникам полиции», — рассказала «112 Украина» пресс-секретарь областной полиции Инна Глега.

По ее словам, открыто производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. «Сейчас ждем результатов анализа, находился ли водитель в момент совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения», — отметила пресс-секретарь и добавила, что ребенок находится в реанимации местной больницы, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что 1 января в городе Шепетовка Хмельницкой области автомобиль Mersedes сбил на пешеходном переходе женщину, которая переходила дорогу с двухлетней дочерью. Водитель легковушки с места аварии скрылся.