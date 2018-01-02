После неудачного падения певице Кэрри Андервуд наложили на лицо почти 50 швов (фото)

Популярная американская певица Кэрри Андервуд, обращаясь к своим фанатам, написала в соцсети Instagram, что «может теперь выглядеть немного иначе». 34-летняя звезда призналась, что ей пришлось наложить на лицо почти 50 швов. Это произошло после того, как в ноябре 2017 года она очень неудачно упала, споткнувшись на лестнице у своего дома. Изначально сообщалось лишь о том, что при падении Кэрри сломала руку.

Андервуд призналась, что не хотела ранее рассказывать «другую часть этой истории», так как не была готова говорить об этом. Она до сих пор не знает, какими будут последствия для ее внешности. «Это безумие — то, как может изменить твою жизнь нелепый несчастный случай», — сетует Андервуд, которую ранее неоднократно включали в разнообразные списки самых сексуальных женщин мира. При этом она отмечает, что благодарна хотя бы за то, что все не обошлось еще хуже, чем могло бы.

«Когда я буду готова появиться перед камерами, я хочу, чтобы вы знали, почему я выгляжу не совсем так, как раньше», — написала звезда.

Кэрри Андервуд, певица в стиле кантри, была победительницей четвертого сезона популярного телеконкурса «Американский идол» в 2005 году.