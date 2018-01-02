Главари террористических «Л/ДНР» не могут и не хотят обеспечивать перемирие на Донбассе

Несмотря на достигнутые договоренности, режим прекращения огня на линии разграничения на Донбассе не соблюдается. Вина за это, как сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК), лежит на главарях террористических «республик».

«Украинская сторона СЦКК связывает продолжение обстрелов позиций подразделений Вооруженных Сил Украины во время установленного „новогодне-рождественского“ режима прекращения огня, в том числе из оружия, которое запрещено „минскими договоренностями“, с неспособностью руководителей НЗФ ОРДО/ОРЛО придерживаться взятых на себя каких-либо обязательств и их заинтересованностью в дальнейшем обострении вооруженного противостояния», — отмечается в заявлении СЦКК.

При этом указывается, подразделения Вооруженных Сил Украины в зоне АТО четко соблюдают взятые обязательства и, «несмотря на грязные провокации пророссийских террористических войск», обеспечивают выполнение всех мероприятий по соблюдению режима тишины по всей линии разграничения сторон.

Напомним, 20 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе были достигнуты договоренности о начале перемирия с 23 декабря. Более того, стороны договорились, что к нарушителям перемирия должны применяться дисциплинарные меры.