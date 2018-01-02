Поклонники Моргана Фримена и Томми Ли Джонса увидят своих кумиров в новом комедийном боевике

4 января в украинский прокат выходят три новых фильма. Французская комедия «Санта и компания» рассказывает о приключениях Санта-Клауса в современном человеческом обществе. Любителей мюзиклов должен заинтересовать масштабный голливудский проект «Величайший шоумен». А поклонники таланта Моргана Фримена и Томми Ли Джонса получили возможность увидеть своих кумиров в комедийном боевике «Все только начинается».

«Величайший шоумен»

(12+, США, 20th Century Fox, мюзикл,

бюджет — 84 миллиона долларов)

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о том, как создавался легендарный цирк «Барнум и Бэйли». Именно его возникновение и невероятный успех представлений в разных странах принято считать зарождением современного шоу-бизнеса. Американский шоумен Финеас Тейлор Барнум начинал свое дело с обычной бакалейной лавки, однако его всегда тянуло к чему-то менее прозаичному. Он прославился тем, что организовал в США и Великобритании представления Американского музея Барнума, где зрителям демонстрировали сиамских близнецов, лилипутов, русалок. В 1872 году Барнум представил публике «Величайшее шоу на Земле». Это была смесь циркового представления, шоу уродов и зверинца.

Фильм стал режиссерским дебютом известного голливудского мастера по спецэффектам Майкла Грэйси. Он работал над такими картинами как «Нед Келли» и «Я — убийца». Барнума сыграл австралийский актер Хью Джекмен. Многие знают его как исполнителя роли Росомахи в серии фильмов «Люди Икс». Однако Джекмен давно и с успехом играет в мюзиклах, например, в «Отверженных» (2012 год). В картине также снялись голливудские звезды Зак Эфрон («Спасатели Малибу»), Мишель Уильямс («Манчестер у моря»), Зендайя («Человек-паук: Возвращение домой»).

Это уже вторая картина о цирке Барнума. Первый был снят в 1952 году известным режиссером Сесилом де Миллем и получил две премии «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм». Главные роли тогда сыграли Чарлтон Хестон («Бен Гур») и Джеймс Стюарт («Окно во двор»). Пока «Величайший шоумен» получил достаточно сдержанные оценки критиков. Тем не менее, мюзикл выдвинут в трех номинациях на престижную премию «Золотой глобус», вручение которой состоится в Лос-Анджелесе 7 января. А в американском прокате фильм за две недели показа собрал 84 миллиона долларов. Его съемки обошлись ровно в такую же сумму.

«Все только начинается»

(13+, США, Broad Green Pictures, комедийный боевик,

бюджет — 22 миллиона долларов)



Фильм стал лебединой песней популярной голливудской актрисы Гленн Хедли, которая скоропостижно скончалась 8 июня 2017 года. Хедли была известна по картинам «Отпетые мошенники» и «Дик Трейси». Ее партнерами в комедийном боевике «Все только начинается» оказались лауреаты премии «Оскар» Морган Фримен («Малышка на миллион долларов») и Томми Ли Джонс («Беглец»). Также в фильме задействованы популярные актеры Джо Пантольяно («Матрица»), Рене Руссо («Афера Томаса Крауна»), Джейн Сеймур («Живи и дай умереть»). Снял картину режиссер Рон Шелтон («Дархэмский бык»).

Главные герои картины — бывший агент ФБР и бывший юрист, работавший на мафию. Они ненавидят друг друга, но вынуждены зарыть топор войны на старости лет, чтобы разобраться с киллерами, которых боссы мафии наняли убить их. Фильм вышел в прокат в США 8 декабря ограниченным тиражом копий и собрал пока 6,1 миллиона долларов.

«Санта и компания»

(12+, Франция — Бельгия, Gaumont, комедия,

бюджет — 27 миллионов долларов)



Фильм снял известный французский режиссер и актер Ален Шаба («Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра»). Он же исполнил в этой комедии роль Санта-Клауса. У Санты перед самым Рождеством возникли серьезнейшие проблемы — армию его главных помощников-эльфов скосила болезнь. Чтобы вылечить их и успеть рассортировать подарки, нужно лекарство, которое продается в аптеках у людей. И Санта отправляется за ним. Времени у него в обрез, однако он сталкивается в человеческом обществе с неверием. Никто не хочет признать в нем настоящего Санта-Клауса…

Шаба в новой комедии собрал звезд французского кино: Одри Тоту («Амели»), Жан-Пьера Бакри («Посмотри на меня»), а также иранскую актрису Гольшифте Фарахани («Патерсон»). Во Франции фильм вышел в прокат месяц назад. Его посмотрели 1,3 миллиона зрителей.

Подготовила Наталия ТЕРЕХ, «ФАКТЫ»