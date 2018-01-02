Дело Ирины Ноздровской: зачем в день исчезновения женщины бывший возлюбленный ездил к ней домой?

Бывшему возлюбленному погибшей Ирины Ноздровской Виталию Сергееву не предъявляли подозрений в совершении преступления. Ночью его отпустили из Вышгородского райотдела полиции. Об этом в комментарии «ФАКТАМ» сообщила адвокат Виталия Сергеева Анна Чернецкая.

- Его отпустили среди ночи, — рассказала «ФАКТАМ» Анна Чернецкая. — Вчера около 17:00 Виталий добровольно пришел в райотдел полиции, куда его пригласили для дачи показаний. Я приехала туда уже ночью по просьбе отца Виталия — он был напуган тем, что его сына не отпускают. Когда я приехала, там были начальник райотдела и двое его заместителей. Они сказали, что Виталий находится в статусе свидетеля и они, дескать, должны выяснить все обстоятельства. Его допрашивали в рамках версии о неразделенной любви. Виталий говорил, что уже очень устал и уже не понимает, что он должен говорить. В результате он воспользовался своим правом отказаться от дачи показаний, ссылаясь на 63-ю статью Конституции Украины.

- Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что вечером 29 декабря (в день исчезновения Ирины) Виталий ездил к родителям Ирины. Зачем?

- В тот момент Ирина уже пропала. По словам Виталия, ему позвонили родители Ирины и попросили приехать, чтобы помочь в поисках. Виталий поехал к ним вместе со своим отцом. В ночь на 30 декабря Виталий был в доме родителей Ирины и все время занимался ее поисками.

- Какие у него были отношения с Ириной?

- Я могу об этом судить только из рассказа самого Виталия. Он рассказал, что они давно расстались и последний раз виделись в августе 2017-го на Майдане Незалежности. Виталий говорил, что между ними не было никаких конфликтов, они просто поставили отношения на паузу. По его словам, Ира была очень занята судебными делами — в тот момент как раз вынесли приговор убийце ее сестры. Насколько я могу судить, Виталий — человек совсем не агрессивный. Очевидцы рассказывали, что, узнав о гибели Ирины, он плакал. Вряд ли такую реакцию можно сыграть.

- Полицейские изъяли у Виталия автомобиль?

- Да. Автомобиль принадлежит Виталию, но машиной пользовался его отец. Отец рассказывал, что когда его попросили отдать авто на осмотр, он сделал это добровольно. Об этом был составлен соответствующий акт. Но сейчас он готовит заявление о том, чтобы автомобиль вернуть.

Отец Виталия Виктор Сергеевич сказал «ФАКТАМ» следующее:

- В райотделе на сына давили, хотели повесить на него это убийство! Заставляли подписать какие-то бумаги. Отпустили только после приезда адвоката. Сын с Ириной действительно встречались, но это было давно. В июне прошлого года они разорвали отношения. С тех пор иногда общались, но только по телефону. Ирина была очень занята, ей было не до встреч. Уверяю вас: мой сын не имеет к произошедшему никакого отношения!

Как сообщали «ФАКТЫ», тело Ирины Ноздровской нашли 1 января в реке в селе Демидов Киевской области. Полиция расследует уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Дочка погибшей Анастасия рассказывала «ФАКТАМ», что ее матери не раз угрожали друзья человека, который насмерть сбил сестру Ирины.