В Славянске на Донетчине объявлен конкурс на лучший эскиз памятника "распятому мальчику"

«Я считаю, мы должны достойно почтить память распятого в Славянске ребенка, о котором с таким надрывом говорилось в сюжете российского Первого канала. Не нужно забывать и об „изнасилованной на блокпосту пенсионерке“, у которой случился эпилептический припадок, и даже об уничтоженных снегирях», — этим постом на своей странице в социальной сети положил начало конкурсу коммуникационный менеджер движения «Сильные громады» общественной организации «Центр UA» Денис Бигунов.

— На данный момент мы зондируем пространство на предмет потребности и актуальности памятника знаменитому «распятому кровавой хунтой русскоязычному мальчику», — рассказал «ФАКТАМ» автор идеи Денис Бигунов. — Уже объявлен конкурс эскизов, далее будем привлекать спонсоров и подыскивать памятнику достойное место в нашем городе — ведь именно со Славянска россияне начали донбасскую «операцию», почву которой подготовила российская пропаганда «киселевского» стиля («стиля» Дмитрия Киселева. -авт.). Установкой памятника этому несуществующему персонажу мы хотели бы вбить осиновый кол в главный «былинный» образ кремлевских «сказаний». Вдумайтесь, лживая массированная российская пропаганда 2014-го года — слух о якобы строящихся украинских концлагерях для русскоязычного населения, автобусах с боевиками «Правого сектора», которые якобы «едут на Донбасс резать и убивать», и тому подобная чушь стали для миллионов телезрителей обоснованием российской интервенции в Крым и на Донбасс и оправданием разрушительной, кровавой войны.

Памятник «распятому хунтой» русскоязычному мальчику в Славянске, считает Денис Бигунов, будет напоминанием о том, что лживая выдумка, растиражированная «телевизором», может стать причиной гибели и страданий десятков тысяч людей.

Когда Славянск был оккупирован, Денис Бигунов работал специалистом отдела внутренней политики в местном горисполкоме.

— Это было страшное время — казалось, это — навсегда. Поэтому всем нытикам и «зрадофилам» я и пожелал в наступившем Новом году, помнить о том, что, часть нашей страны все еще в оккупации", — отметил Денис Бигунов.

Теперь он ожидает, что приверженцы «русского мира» либо будут возлагать «распятому мальчику» цветы, то ли все же вынуждены будут признать, что это — фейк.

— Участники конкурса могут присылать свои эскизы на электронную почту d. bigunov5@gmail.com. А в ближайшие дни, думаю, мы создадим и страницу в интернете, куда бы заинтересовавшиеся идеей люди могли бы обращаться со своими предложениями, обсуждать уже поступившие идеи, и даже писать свои версии «из жизни» самого известного фейкового персонажа кремлевской пропаганды, например: «как я встретил распятого мальчика» или «в мою жизнь мальчик в трусиках вошел так», — рассказал автор идеи.

Напомним, памятник другому фейку российской пропаганды — символу России — снегирю, «спасенному» от украинских школьников, которым учителя якобы велели истреблять этих птиц, уже установлен в Запорожье.

