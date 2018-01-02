Львов и Батуми соединили прямым авиарейсом
Украинская авиакомпания Yanair открыла продажи билетов на прямые рейсы Львов-Батуми, которые начнут выполняться с 8 июня 2018 года. Об этом сообщает сайт avianews.com.
Полеты в Грузию будут выполняться один раз в неделю по пятницам, а с 19 июня добавится второй рейс по вторникам. Вылет из Батуми во Львов запланирован на 13:15, вылет из Львова в Батуми на 16:00.
Билеты уже доступны на сайте, стоимость перелета в эконом-классе составит 6154 грн в обе стороны. В цену включено питание и перевозка багажа до 23 кг.
Сейчас рейсы в Батуми выполняются из Киева и Одессы. Львов станет третьим городом, который соединят прямым авиарейсом с грузинским курортом.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал начало работы нового украинского авиаперевозчика — SkyUp.
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