В результате пожара в британском сафари-парке погибли 13 обезьян (фото)

Сегодня рано утром, 2 января, в сафари-парке Уоберн, который находится в британском графстве Бедфордшир, произошел сильный пожар. Очаг возгорания находился в вольере «Джунгли». Крыша здания рухнула еще до прибытия пожарных. В результате погибли все 13 проживавших здесь мартышек-гусаров (Erythrocebus patas), которые были любимцами посетителей и сотрудников парка. Обезьяны обычно ночевали в этом здании в зимние месяцы, а дни проводили на улице. Вольер «Джунгли» был уничтожен огнем на 90%.

Причины пожара пока неизвестны.

Ранее в результате пожара в лондонском зоопарке погибли трубкозуб и четыре суриката.

Мартышки-гусары были любимцами посетителей парка