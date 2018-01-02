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Мартышка-гусар ест тыкву на Хэллоуин

В результате пожара в британском сафари-парке погибли 13 обезьян (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

02.01.2018 12:10 41

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Сегодня рано утром, 2 января, в сафари-парке Уоберн, который находится в британском графстве Бедфордшир, произошел сильный пожар. Очаг возгорания находился в вольере «Джунгли». Крыша здания рухнула еще до прибытия пожарных. В результате погибли все 13 проживавших здесь мартышек-гусаров (Erythrocebus patas), которые были любимцами посетителей и сотрудников парка. Обезьяны обычно ночевали в этом здании в зимние месяцы, а дни проводили на улице. Вольер «Джунгли» был уничтожен огнем на 90%.

Причины пожара пока неизвестны.

Ранее в результате пожара в лондонском зоопарке погибли трубкозуб и четыре суриката.

Мартышки-гусары были любимцами посетителей парка

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