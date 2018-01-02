Олег Табаков дышит самостоятельно, его сознание прояснилось

Во вторник, 2 января, российский телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что народному артисту СССР Олегу Табакову стало лучше. У актера установилась нормальная температура. Он снова узнает близких.

Врачи Первой градской больницы, куда Табакова перевели из элитной частной клиники, распорядились отключить Олега Павловича от системы искусственного жизнеобеспечения. Он уже сутки дышит самостоятельно через дыхательную трубку, установленную в трахее. Это мешает ему разговаривать, поэтому Табаков пока общается с родственниками и медиками письменно.

Медики подтвердили, что у Олега Павловича был сильнейший сепсис.

Сейчас актер ориентируется в пространстве и времени, реагирует на прикосновения. Во время осмотра пожаловался на умеренную боль в легких (ему делают дренаж).

Врачи характеризуют нынешнее состояние Табакова как стабильное, но тяжелое. Их радует, что сознание пациента прояснилось и таковым остается.