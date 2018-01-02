На Львовщине открыли реабилитационный центр для военных
По поручению президента Украины и Верховного Главнокомандующего Петра Порошенко на спортивно-учебной базе Минобороны «Тисовец», расположенном в горном Сколевском районе Львовской области, открылся реабилитационный центр для военнослужащих.
«Этот объект не только центр зимних видов спорта международного значения, но и отдел психологической и физкультурно -спортивной реабилитации для участников АТО. В учреждении создана мощная медицинская инфраструктура. Посетители будут иметь возможность не только хорошо отдохнуть, а и протий курс лечения и реабилитации. Из военно-медицинского клинического центра Западного региона (Львов) на помощь штатным работникам медицинского пункта базы направили врачебную бригаду. Бойцы и их близкие смогут пройти надлежащее обследование, а так же лечение — комплекс физиотерапевтических процедур, стоматологическую помощь», — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Министерства обороны Украины.
На Новый год Центр принял первую группу отдыхающих — 10 семей военнослужащих 72-й механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был. ”