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На Львовщине открыли реабилитационный центр для военных

На Львовщине открыли реабилитационный центр для военных

Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

02.01.2018 12:18 33

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По поручению президента Украины и Верховного Главнокомандующего Петра Порошенко на спортивно-учебной базе Минобороны «Тисовец», расположенном в горном Сколевском районе Львовской области, открылся реабилитационный центр для военнослужащих.

«Этот объект не только центр зимних видов спорта международного значения, но и отдел психологической и физкультурно -спортивной реабилитации для участников АТО. В учреждении создана мощная медицинская инфраструктура. Посетители будут иметь возможность не только хорошо отдохнуть, а и протий курс лечения и реабилитации. Из военно-медицинского клинического центра Западного региона (Львов) на помощь штатным работникам медицинского пункта базы направили врачебную бригаду. Бойцы и их близкие смогут пройти надлежащее обследование, а так же лечение — комплекс физиотерапевтических процедур, стоматологическую помощь», — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Министерства обороны Украины.

На Новый год Центр принял первую группу отдыхающих — 10 семей военнослужащих 72-й механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

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