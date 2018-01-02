Дочь Ирины Ноздровской: «Бывший жених не понял, что мама сказала «нет»

Дочка убитой Ирины Ноздровской Анастасия рассказала «ФАКТАМ» о том, как она относится к задержанию бывшего возлюбленного своей матери Виталия Сергеева. Анастасия боится, что убийство мамы хотят «повесить на первого встречного».

- Мне кажется, они нашли «левого» человека, на которого решили все это повесить, — сказала «ФАКТАМ» Анастасия Ноздровская. — Я плохо знаю Виталия, поэтому подробно рассказать о нем не могу. Но не думаю, что он на такое способен.

- Он помогал вам в поисках мамы?

- Да. Знаете, я ничего не могу утверждать со стопроцентной уверенностью, у меня сейчас все под подозрением. Но мне кажется, что он отношения к убийству не имеет. Они с мамой расстались в прошлом году. С тех пор он часто ей звонил. Мама не брала трубку, но он продолжал названивать. Не понял, что мама сказала «нет». Похоже, он думал, что она просто на него обиделась. Но никаких угроз с его стороны не поступало.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вечером 1 января вышгородская полиция задержала бывшего возлюбленного Ирины Ноздровской Виталия Сергеева. Отец Виталия рассказал «ФАКТАМ», что сына допрашивали в рамках версии о неразделенной любви. Виталия отпустили среди ночи после того, как в дело вмешался адвокат. Сам Виталий в интервью журналистам «Громадського» сказал, что очень любил Ирину и мечтал возобновить с ней отношения.

«Мы не могли быть вместе, — сказал Виталий. — Но я никогда не терял надежды, чтобы все вернуть. И к этому уже все шло, если честно… Но теперь все. Я так ее любил…»

Как рассказывала в интервью «ФАКТАМ» дочь Ирины, ее матери неоднократно угрожали дружки преступника, который два года назад насмерть сбил сестру Ирины Светлану. Они бросали в дом Ирины петарды, писали сообщения с угрозами, а однажды даже избили дочь Ирины. 27 декабря на заседании суда отец убийцы Светланы сказал Ирине: «Ноздровская, ты плохо кончишь!»