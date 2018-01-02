В голодающей Венесуэле солдат застрелил 18-летнюю беременную в очереди за дефицитной свининой

В переживающей тяжелейший экономический кризис Венесуэле, жители которой страдают от нехватки продуктов, солдат Национальной гвардии застрелил 18-летнюю беременную в ходе драки, произошедшей в очереди за дефицитной свининой. Свинина является традиционным блюдом на новогоднем столе венесуэльцев.

Сержант Давид Ребольедо, который был в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в Александру Колопой на глазах у ее мужа Бернабе. Перед этим, по словам очевидцев, Ребольедо приказал стоявшим в очереди людям разойтись, так как мясо подошло к концу. Вспыхнула ссора. «Солдат впал в безумие и начал стрелять. Она упала на землю». — рассказал Бернабе, отметив, что его жена была на пятом месяце беременности. Давид также ранил брата Бернабе, однако тот выжил.

Убийца арестован.

В последние годы в богатой нефтью Венесуэле часто происходят голодные бунты и драки в очередях в супермаркеты. Основной причиной нищеты и нехватки еды, по мнению экспертов, стала провальная экономическая политика президента Николаса Мадуро.

«Этот случай демонстрирует, как убийственный режим обращается с людьми. Мои соболезнования этому человеку, потерявшему жену и младенца, которые были убиты пулей, посланной государством», — заявила оппозиционный политик Делса Солорзано.