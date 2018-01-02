Число погибших в ходе массовых протестов в Иране превысило 20 человек

Ночью 2 января во время массовых протестов в Иране погибли девять человек, в том числе один страж исламской революции. Как сообщила иранская государственная телекомпания ИРИБ, его застрелили демонстранты в Неджефабаде (город в центральной части страны).

Помимо стража исламской революции погибли шесть демонстрантов, один полицейский и один случайный прохожий. После ночных событий общее число убитых в ходе массовых акций протеста, охвативших Иран в последние дни, превысило 20 человек.

В соцсетях также курсирует информация об обстреле демонстрантов полицейскими в ряде городов. Власти эти данные отрицают. Некоторые мессенджеры и соцсети были заблокированы 30 декабря.

По официальным данным, за три последних дня только в Тегеране были задержаны 450 человек. Об этом сообщил заместитель губернатора иранской столицы Али Асгар Назербахт.

Вечером 1 января верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала правительство Ирана гарантировать гражданам страны «право на мирные демонстрации и свободу выражения мнения».

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что иранские власти должны разрешить ведение серьезных дебатов о существующих проблемах в стране. Требования протестующих легитимны и важны, указал Джонсон.

Свою обеспокоенность резким обострением ситуации в Иране высказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Президент США Дональд Трамп ранее предупредил Тегеран, что весь мир внимательно наблюдает за протестами иранских граждан.

МИД России в своем заявлении предостерег Запад об опасности иностранного вмешательства во внутренние дела Ирана. В Москве уверены, что действия извне только еще сильнее дестабилизируют страну.

Президент Ирана Хасан Роухани, отставки которого требуют демонстранты, заявил, что к антиправительственным протестам в Иране привело вмешательство третьих стран, в первую очередь Саудовской Аравии.

Одновременно он признал существование недостатков в политической системе страны. Было бы ошибкой утверждать, что протесты являются лишь следствием иностранного заговора против Ирана, заявил он во время кризисного заседания меджлиса.

Между тем, 2 января в соцсетях появилась видеозапись, на которой люди в полицейской форме занимаются разграблением магазина. Возмущенные пользователи утверждают, что иранские правоохранители мародерствуют, прикрываясь массовыми беспорядками.