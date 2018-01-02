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Сыворотка

Украина получила бесплатные 130 тысяч доз сывороток и антитоксинов

Инф. «ФАКТОВ»

02.01.2018 12:55 45

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Правительство Индии предоставило Украине более 130 тыс. доз специфических сывороток в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

В числе полученных препаратов — 80 тыс. доз дефицитной в Украине сыворотки против столбняка, 35 тыс. противостолбнячного иммуноглобулина, 900 доз сыворотки против дифтерии, 14,4 тыс. доз антирабической сыворотки, а также 1,5 тыс. доз лиофилизированного антитоксина противозмеиного. Все препараты имеют сертификат качества GMP.

Полученные препараты в МОЗ обещают распределить между регионами в соответствии с их потребностью, включая препарат для посттравматической профилактики столбняка.

В министерстве также подчеркнули, что дефицит некоторых сывороток и иммуноглобулинов связан с отсутствием их регистрации в Украине. Так, весной 2017 года зарегистрировано два антирабичных иммуноглобулина израильского и украинского производства, больше никакие специфические иммуноглобулины производители на регистрацию не подавали.

По законодательству МОЗ не может быть инициатором регистрации препарата, а местная власть не может закупать незарегистрированные медикаменты. Т.о. гуманитарные грузы являются единственным путем обеспечения граждан Украины сыворотками или иммуноглобулинами.

В бюджете на 2018 год для закупки сывороток и иммуноглобулина через международные специализированные организации предусмотрены 42 млн гривен.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

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