Украина озвучила планы сотрудничества с ЕС на ближайшие полгода

Украина рассчитывает на усиление интеграции с Европейским союзом в ближайшие полгода, пока председательствовать в ЕС будет Болгария.

«Предвидя успешность болгарского председательства, Украина наработала краткосрочные приоритеты в отношениях с ЕС. Мы полагаемся на болгарское руководство в Совете ЕС и среди стран — членов ЕС для содействия эффективной имплементации этих приоритетов», — говорится в предложенных украинской стороной приоритетах сотрудничества «Украина — Европейский Союз на протяжении председательства Болгарии в Совете ЕС».

Как пишет «Укринформ», официальный Киев предложил следующие приоритеты сотрудничества: политический диалог, безопасность и оборона; финансовая помощь; сферы юстиции и свобод; энергетика и транспорт; а также области исследований, инноваций и образования.

В частности, в рамках политического диалога, безопасности и обороны, по мнению украинской стороны, акцент должен быть сделан на противостоянии российской агрессии, на продолжении персональных и экономических санкций против РФ, поддержке развертывания миротворческой операции ООН на Донбассе в координации с украинской позицией, продолжении давления на Кремль ради немедленного освобождения политических заключенных и заложников. Также подчеркивается необходимость совершенствования политики ЕС относительно непризнания нелегальной аннексии Крыма, поддержки инициативы по созданию международной группы друзей Украины по деоккупации Крыма.

Относительно торгово-экономического сотрудничества предлагается создать новый финансовый инструмент с целью улучшения имплементации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также подробно изучить вопрос интеграции Украины с Таможенным союзом ЕС.

Кроме того, Украина заявила о готовности принять участие в инициативах ЕС, направленных на преодоление нелегальной миграции, терроризма, киберпреступности, отмывании денег, торговли людьми, контрабанды. Также наша страна хочет стать ассоциированным членом в общей европейской системе по предоставлению убежища.

В сфере энергетики Украина видит приоритетом продвижение участия в энергетическом союзе ЕС, а также о совместной эксплуатации украинской ГТС. При этом указывается на недопустимости реализации политически мотивированных проектов газопроводов «Северный поток-2» и OPAL.

Отметим, 1 января этого года председательство в Совете Европейского Союза перешло к Болгарии.

«Поздравляю нашего надежного партнера — Болгарию — с началом первого в истории этого государства председательства в Совете Европейского Союза. Ожидаю прогресса в нашей амбициозной повестке дня: углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также укреплении поддержки ЕС в восстановлении территориальной целостности Украины», — прокомментировал событие Президент Украины Петр Порошенко.