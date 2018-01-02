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Петр Порошенко общается с освобожденными

Тука сообщил, в чем нуждаются освобожденные из плена боевиков

Инф. «ФАКТОВ»

02.01.2018 16:46 162

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука посетил освобожденных украинских заложников, которые проходят лечение в киевской больнице «Феофания». По словам чиновника, с собой он привез продукты, однако оказалось, что волонтеры уже обеспечили людей всем необходимым.

«Заехал в супермаркет, накупил всякого разного: молочку, соки, колбасы, джемы, фрукты, печенье… Оказывается, волонтеры уже всем обеспечили… Спрашиваю: «Может, одежду, телефоны?» — «Нет, уже все есть!» — написал Тука в Facebook.

По его мнению, наибольшие трудности испытывают заложники, проживавшие на оккупированной территории.

«Для тех, чей дом остался на неконтролируемой территории, среди проблем на первом месте — жилье, на втором — работа. Будем помогать…», — конкретизировал автор записи.

По его словам, в настоящее время представители МинВОТ сотрудничают со спецслужбами по всесторонней проверке всех прибывших и просят относиться к этому без обид.

Напомним, 27 декабря Украина освободила по обмену 74 своих граждан, удерживаемых боевиками так называемых «ЛДНР». Впоследствии стало известно, что среди украинцев, освобожденных из плена боевиков в результате обмена, 14 человека являются дезертирами, которые добровольно покинули свои воинские подразделения.

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